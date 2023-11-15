شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: وزارة التعليم تكشف تفاصيل الغاء الفصل الدراسي الثالث هذا العام 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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منذ عدة أيام، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن استكمال العام الدراسي، حيث سيتم استئناف الدراسة وبدء الفصل الثاني، ويشير إلى أن نظام التعليم السعودي الجديد حقق نتائج ممتازة مع الطلاب والمعلمين في السنوات السابقة.

على الرغم من إعلان الوزارة عن الخطة الدراسية للعام الحالي وتقسيم العام إلى ثلاث فصول دراسية، إلا أن هناك بعض الأخبار المتداولة حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث.

ومع انتشار تلك الشائعات، أوضحت وزارة التعليم أنه لا يوجد أي نية لتأجيل أو إلغاء الفصل الدراسي الثالث. تهيب الوزارة بالجميع بالتحقق من مصدر الأخبار وتجنب نشر شائعات لتفادي المسائلة القانونية.

تفاصيل الغاء الفصل الدراسي الثالث

رغم أن معظم الجامعات والمدارس في المملكة العربية السعودية انتقلت إلى نظام الفصل الثلاثي، هناك بعض الجامعات التي قررت العودة إلى نظام الفصلين بشرط مراعاة الجدول الزمني. من بين هذه الجامعات:

جامعة الملك سعود. جامعة القصيم. جامعة الملك فيصل. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. جامعة جدة. جامعة الجوف. جامعة طيبة.

على الرغم من ذلك، ما زالت بعض الجامعات تتبع نظام الثلاث فصول، ومن بين هذه الجامعات جامعة الإمام محمد بن سعود.

تم توضيح تقويم الفصل الدراسي الثالث في المملكة السعودية بما يلي: