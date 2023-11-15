شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كاميرا مراقبة توثق لحظة حادث مرعب لعسكري كويتي بسيارة الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمن يتجاوز مرورياً بهذه الطريقة “سجلت كاميرا مثبتة على سيارة شرطة لحظة وقوع حادث مروري لعسكري كويتي على إحدى الطرق العامة.” حادث مرعب لعسكري كويتي بسيارة الشرطة وثق الفيديو العسكري وهو جالس داخل سيارته المتوقفة على جانب الطريق العام، حيث فاجأته سيارة قادمة بسرعة نحوه. عندما حاول التحرك للابتعاد، اصطدمت المركبة بسيارة الشرطة، كما أظهر الفيديو العسكري وهو يتأثر بحالة إغماء بعد الحادث، حيث هرع أحد الأشخاص لتقديم المساعدة.

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا مراقبة توثق لحظة حادث مرعب لعسكري كويتي بسيارة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.