كلية السياحة بالطائف توقع اتفاقية شراكة مع "ظلال النزلاء" في قطاع الفندقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 8:29 مساءً

وقعت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف اتفاقية مع شركة ظلال النزلاء لاستثمار الفنادق والمنتجعات بالقاهرة وذلك لبناء شراكة مجتمعية فيما يخص التعاون في الفعاليات والبرامج التدريبية والسياحية في قطاع الفندقة والسياحة. ومثل الكلية التقنية للسياحة والفندقة وكيل الكلية للتدريب وليد غويزي الشريف، فيما مثل شركة ظلال النزلاء أحمد سعيد اليامي. وتهدف الشراكة إلى التعاون بين الجانبين في مجال التدريب التعاوني وتعزيز السياحة في المنطقة من خلال المساهمة في الحملات والبرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المقدمة للمجتمع.

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