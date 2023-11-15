تراند اليوم : شاهد: بريطاني يعيد قذف 7 قنابل على عناصر حماس مع كل مرة يتم إلقائها عليه أثناء الهجوم المسلح على إسرائيل في 7 أكتوبر

ترجمة حصرية: أظهرت لقطات تصدي شاب بريطاني لمسلحي حماس، عند قيامهم بإلقاء قنابل يدوية على مكان كان يختبئ داخله رواد المهرجان الإسرائيلي خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

وأظهر المقطع مجموعة من المسلحين يقفون حول المدخل، وألقى أحد المسلحين القنبلة الأولى عبر الباب، مما دفع الشاب البريطاني الذي كان موجودا بالداخل إلى إلقاء القنبلة مرة أخرى. حسب الديلي ميل.

وشوهد بعد ذلك المسلحون وهم يحاولون مهاجمة المخبأ، وقام البعض بإطلاق النار عبر الباب، بينما يلقي أحدهم قنابل يدوية. وفي كل مرة، يتم إعادة المتفجرات إليه مباشرة، حيث يقوم الشاب البريطاني برميها مرة أخرى خارج الباب، مما يسبب الارتباك والذعر.

وبعد ذلك يبدو أن المسلح يطلب الدعم، ويأتي مسلحون آخرون من حماس يركضون إلى مدخل الملجأ. وشوهدوا أيضًا وهم يطلقون النار عبر الباب ويلقون القنابل اليدوية داخل الملجأ.

وفي نهاية الفيديو، يحدث انفجار ضخم من المدخل، يليه دخان وغبار، وانفجرت القنبلة في يد الشاب البريطاني، بعدما تمكن من إلقاء 7 قنابل باتجاه مسلحي حماس.