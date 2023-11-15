تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث هيئة "المواصفات" يعلق على مقطع انفجار "قدر الضغط" في وجه العامل

صحيفة الخليج 365: علق المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، على المقطع المتداول لانفجار قدر الضغط في وجه عامل.

وقال خلال مداخلة مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية:" هناك احتمال بأن العامل لم يجعل البخار يخرج من صمام التحكم بشكل كامل وانتظر وحاول يفتح القدر ما أدى إلى تسرب البخار من فتحات القدر وحدث الانفجار".

وتابع:" يوجد طوق في أعلى غطاء القدر لابد من التأكد أنه سليم ولا توجد أي ثقوب".

وأشار إلى أن انفجار "قدر الضغط" في وجه العامل كان بسبب السرعة وعدم حماية القدر من الجوانب، أي أن حواف القدر لم تكن مضبوطة بشكل كامل.