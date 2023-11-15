شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، بمكتبه في الرياض اليوم، وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في المجالين العسكري والدفاعي.

التطورات في غزة

كما بحث سمو وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

وناقش الجانبان آخر التطورات في غزة ومحيطها، وأكد سمو وزير الدفاع ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحفظ أرواح الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضره من الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيس مكتب الشؤون العسكرية للوزير الفريق الركن فانسان جيرو، والمستشار الدبلوماسي للوزير فانسان براكوني، ومستشار التصنيع للوزير كليمان لوغوييك.