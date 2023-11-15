شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة..ضبط مخالف لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

الإبلاغ عن المخالفات

حث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.