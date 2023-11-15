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السعودية | رئيس وزراء جمهورية جامايكا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد أندرومايكل هولنيس رئيس وزراء جمهورية جامايكا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف ماجد بن صالح بن شويل، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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