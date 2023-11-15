اخبار السعوديه

السعودية | رئيس وزراء بليز يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بليز يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد جوني بريسينو رئيس الوزراء وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار في بليز، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى بليز هيثم بن حسن المالكي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا