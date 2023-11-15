السعودية | رئيس وزراء بليز يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد جوني بريسينو رئيس الوزراء وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار في بليز، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى بليز هيثم بن حسن المالكي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.