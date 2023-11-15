السعودية | رئيسة وزراء جمهورية باربادوس تصل الرياض وفي مقدمة مستقبليها نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت إلى الرياض، اليوم، دولة السيدة ميا أمور موتلي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، والوفد المرافق لها، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف حسين سلامة الدخيل الله، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.