62 مزرعة عضوية بالرياض

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي بمجمع «بانوراما مول» بمدينة الرياض؛ وذلك عبر مجموعة من الفعاليات التوعوية والبرامج التثقيفية، علاوة على توزيع الهدايا والكتيبات على الزوار، رافق ذلك جملة من الجولات الإرشادية للمزارع العضوية بالمنطقة بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

وتضم منطقة الرياض 62 مزرعة عضوية، إضافة إلى 20 مزرعة بدأت مرحلة التحول العضوي تعتمد كليًا على الأسمدة الطبيعية المستخلصة من مخلفات حيوانية أو نباتية وفقًا لآلية تضمن جودة الإنتاج.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، أن فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي تأتي كمناسبة سنوية تهدف للتوعية بالمنتجات والأغذية العضوية ورفع مستوى وعي المستهلكين.