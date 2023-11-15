62 مزرعة عضوية بالرياض

وتضم منطقة الرياض 62 مزرعة عضوية، إضافة إلى 20 مزرعة بدأت مرحلة التحول العضوي تعتمد كليًا على الأسمدة الطبيعية المستخلصة من مخلفات حيوانية أو نباتية وفقًا لآلية تضمن جودة الإنتاج.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، أن فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي تأتي كمناسبة سنوية تهدف للتوعية بالمنتجات والأغذية العضوية ورفع مستوى وعي المستهلكين.
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