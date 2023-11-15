لن تتوقع ماذا يحدث لـ عقلك عند استخدام الإنترنت باستمرار ؟!

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عدن - ياسمين التهامي - سعودية أخبرت القاضي بما يفعله زوجها فجن جنونه وأمر بخلعها فورا ..لن تصدق ماذا فعل الزوج؟ كم مرة ينبغي علينا الاستحمام في الأسبوع؟.. أطباء أمراض جلدية يجيبون!

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