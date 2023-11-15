شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبر سار حول صرف مكافئات الطلاب نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة
موعد صرف مكافآت الطلاب لشهر نوفمبر 2023 في المملكة العربية السعودية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لإعلان وزارة التعليم السعودية. يتوجب على الطلاب الاطلاع على التوقيت النهائي الذي سيتم الإعلان عنه في النظام الإلكتروني نور.
صرف مكافئات الطلاب نوفمبر
تم الإعلان عن مواعيد صرف مكافأة الطلاب المدارس عبر نظام نور وفقًا لتقويم وزارة التعليم السعودية، يكون صرف المكافأة حسب الشهور على النحو التالي:
- شهر أكتوبر: 26 أكتوبر 2023.
- شهر نوفمبر: 27 نوفمبر 2023.
- شهر ديسمبر: 27 ديسمبر 2023.
- شهر رجب: 16 يوليو 2024.
- شهر فبراير: 17 فبراير 2024.
- شهر رمضان: 27 مارس 2024.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.