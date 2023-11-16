"ذعار الجرباء" إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - توفي الشيخ ذعار بن سالم الجرباء، عم رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء.

"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء لرجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

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