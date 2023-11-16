انت الان تتابع في بطولة نواكشوط الدولية .. أخضر الشاطئية يتغلب على منتخب المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 9:49 مساءً

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية نظيره منتخب المغرب بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، على ملعب إب أمغار جينك، في ثاني مبارياتهما ببطولة نواكشوط الدولية لكرة القدم الشاطئية. وسُجلت أهداف أخضر الشاطئية عن طريق الثنائي ماجد شمهاني (ثلاثة أهداف) وإسلام سراج هدف. وسيخوض الأخضر غدًا الجمعة ثالث مبارياته عندما يلتقي نظيره منتخب موريتانيا في البطولة ذاتها.

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