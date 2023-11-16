تراند اليوم : أول رد من "نتنياهو" على تصريحات أردوغان ووصف إسرائيل بدولة إرهابية

صحيفة الخليج 365: علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصف فيها إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، متهما أردوغان بأنه "يدعم دولة حماس الإرهابية".

دولة إرهابية

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس": "على النقيض من ذلك، هناك قوى تدعم الإرهابيين، وأحد هذه القوى هو الرئيس التركي أردوغان، الذي يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية، لكنه يدعم دولة حماس الإرهابية، ويقصف القرى التركية داخل تركيا نفسها، لذلك، لن نقبل دروسا منه".

التدمير الشامل

الجدير بالذكر وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بأنها "دولة إرهاب" بسبب التدمير الشامل لقطاع غزة في عمليتها العسكرية، قائلا: "أقولها بصراحة وبقلب مرتاح: إسرائيل دولة إرهاب".