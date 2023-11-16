تراند اليوم : شاهد.. جندي إسرائيلي يتجول داخل نفق ل "حماس" في غزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تجول جندي بالجيش الإسرائيلي داخل نفق لحركة حماس في غزة.
وأظهر الفيديو الجندي يدخل النفق ويسير مسافة طويلة تحت الأرض وأدى النفق إلى عدد من الغرف.
وأبان الفيديو وجود عدد من الفتحات التي توصل إلى النفق.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تجول جندي بالجيش الإسرائيلي داخل نفق لحركة حماس في غزة.
وأظهر الفيديو الجندي يدخل النفق ويسير مسافة طويلة تحت الأرض وأدى النفق إلى عدد من الغرف.
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