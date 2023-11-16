شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات محفزًا الشباب: الفشل خطوة نحو النجاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة، خلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال منتدى مسك العالمي 2023 عن تحفيز الشباب والفتيات، أن الفشل ليس مضادًا للنجاح، بل هو خطوة نحو النجاح.

وقال: تعلمت -كمسؤول- أن رحلتنا المهنية فيها 3 وقفات، إثبات الذات حتى نكتسب مهارة، وخبرة إثبات المسار المهني بالأثر، ثم العمل على غاية سامية، حتى يذكرنا المجتمع بالكلمة الطيبة والأثر الطيب.

رقم تاريخي

وأشاد م. السواحة بتسجيل النسخة الجديدة من منتدى مسك العالمي لرقم تاريخي وصل إلى 40 مسجلًا وحضور 10 آلاف زائر، مستعرضًا بداياته منذ تعيينه وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، وأهمية تسليح الشباب أنفسهم بالمهارات الأساسية واستخدام المنطق.

ووجه رسالة للشباب الحاضرين بالاستفادة مما يوفره المنتدى من فرص لهم تثري حاضرهم ومستقبلهم، وتنميهم نحو آفاق أعلى.

كما أكد أهمية التجانس الثقافي المؤسسي والقيم في العمل، مستعرضًا بعض قصص النجاح والحلم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في حسن إدارته واتخاذه للقرارات.

واختتم حديثه بالقول، إنه في وقت الصمود يجب ألا ننسى أن نضع الإنسان أولًا، وخير مثال على ذلك تعامل قيادة المملكة مع الجائحة.