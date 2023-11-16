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الكهرباء : 500 ريال للمستهلك في هذه الحالات

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شكرا لمتابعة خبر عن الكهرباء : 500 ريال للمستهلك في هذه الحالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن 8 معايير مضمونة حفاظا على الحق في حال فصل الخدمة الكهربائية، لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

وأوضحت الهيئة أن هناك 8 معايير لإلزام مقدم الخدمة بتعويض المستهلك آلياً، في حال فصل التيار لعدم السداد.

وأضافت أن هناك تعويض للمستهلك بـ500 ريال من مقدم الخدمة في الأوقات والحالات المحظورة:
– خلال فترة اختبارات التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني.
– بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا.
– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.
– خلال شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.
– إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.
– إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.
– إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (22-4) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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