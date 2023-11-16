شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أشهر أصناف تمور العلا وطريقة حفظها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اشتهرت منطقة العلا في المملكة بأشجار النخيل وأفضل أنواع التمور في العالم، حيث تحتوي على تربة خصبة تساعد على هذا الإنتاج.

ومن التمور التى تحظي بشهرة كبيرة في العلا نوع يدعى “البرني” الذي يشكل 80 في المئة من المحصول في كل عام.

كما يتميّز المبروم الممتلئ بكونه متماسكا وحلوا مع نفحات غنية من التوفي، في حين تشتهر تمور المشروك بطعمها السكري الذي يدوم في الفم.

طريقة حفظ التمور

يشتهر أهالي العلا بطريقة خاصة لحفظ التمور لسنوات من خلال ما يسمى “الشنة”، وهو موروث شعبي قديم، ويستخدم فيها جلد الماعز الذي كان يستخدم لحفظ الماء، وبعد أن تتلف يقومون بحفظ التمور بداخلها، وخاصة تمرة “حلوة العلا البيضاء والحمراء”.

وأوضح مزارع في العلا أن ما يميز مزارعهم تمور “الحلوة البيضاء” والتي تلاقي إقبالا كبيرا، فعدد أنواع التمور في العلا تصل إلى 120 صنفا.

الجدير بالذكر أن مزارع النخيل في العلا تصل إلى 2.3 مليون شجرة نخيل وتنتج أكثر من 90,000 طن من التمور كل عام، ولكن بعيدًا عن الحلاوة اللذيذة مع كل قضمة.