شكرا لمتابعة خبر عن قائد أول قطار هيدروجيني في المملكة يشرح الفروقات بينه وبين القطارات العادية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث عبدالله المسعود قائد أول قطار هيدروجيني في المملكة عن أهم الفروقات بين القطارات العادية والهيدروجينية.

وقال المسعود: “اتدربنا في ألمانيا لمدة أسبوع على تشغيل القطار ، وهو يشتغل بالطاقة النظيفة القطار بالكامل بالكهرباء والقطارات الثانية تشتغل بالديزل”.

وكان رئيس الهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح، سلم اليوم الأربعاء، رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني للرئيس التنفيذي لشركة “سار” بشار بن خالد المالك، حيث يمثل ذلك نقطة تحول مهمة في مسار الاستدامة والابتكار في قطاع النقل السككي بالمملكة.