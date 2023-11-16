شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طرق التواصل السريع مع مكتب العمل في السعودية 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة الرياض تعلن بدء أزالة هذه الأحياء الحديثة خلال أيام ضمن مشروع تطوير الرياض 1445

من خلال الاطلاع على كيفية الوصول إلى مكتب العمل والعمال المجاني، يمكن أن نلاحظ أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفر وسائل متعددة للتواصل بهدف التقديم على شكاوى أو تقديم مقترحات.

طرق التواصل السريع مع مكتب العمل

يعتبر الرقم 19911 الرقم الخاص بخدمات مكتب العمل حيث يمكنك التواصل مع مكتب العمل من خلال زيارته خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:20 ظهرًا، من الأحد إلى الخميس.

لحجز مواعيد في مكتب العمل، يمكنك اتباع الخطوات التالية: