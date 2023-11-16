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طرق التواصل السريع مع مكتب العمل في السعودية 2023

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من خلال الاطلاع على كيفية الوصول إلى مكتب العمل والعمال المجاني، يمكن أن نلاحظ أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفر وسائل متعددة للتواصل بهدف التقديم على شكاوى أو تقديم مقترحات.

طرق التواصل السريع مع مكتب العمل

يعتبر الرقم 19911 الرقم الخاص بخدمات مكتب العمل حيث يمكنك التواصل مع مكتب العمل من خلال زيارته خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:20 ظهرًا، من الأحد إلى الخميس.

لحجز مواعيد في مكتب العمل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  2. النقر على “اتصل بنا”.
  3. اختيار “حجز موعد لمكتب العمل”.
  4. ملء البيانات المطلوبة بدقة.
  5. اختيار الموعد المناسب وطباعته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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