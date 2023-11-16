شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موجة هواء شديد البرودة يضرب أهم مدن السعودية وتحذير عاجل من الأرصاد من خطر وبشرى سارة والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف عادل قازنلي، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة وفترة استمرار هطول الأمطار.

تحذير عاجل من الأرصاد

في تصريحه لقناة الإخبارية، قال عادل قازنلي، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد: “متوقع استمرار موسم الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سنتأثر بكتل هوائية باردة تتحرك عبر شرق البحر المتوسط.”

وأوضح قازنلي: “خلال الفترة القادمة، ستبدأ حركة المنخفضات على شرق البحر المتوسط، مصحوبة بكتل هوائية باردة، مما سيؤثر على أجواء المملكة بشكل تدريجي حتى ندخل في فترة هادئة وباردة، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية والتقلبات الجوية قد تستمر لأكثر من أسبوعين، وقد تمتد إلى شهر.