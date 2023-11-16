شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موجة هواء شديد البرودة يضرب أهم مدن السعودية وتحذير عاجل من الأرصاد من خطر وبشرى سارة والان مع التفاصيل الكاملة
كشف عادل قازنلي، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة وفترة استمرار هطول الأمطار.
تحذير عاجل من الأرصاد
في تصريحه لقناة الإخبارية، قال عادل قازنلي، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد: “متوقع استمرار موسم الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سنتأثر بكتل هوائية باردة تتحرك عبر شرق البحر المتوسط.”
وأوضح قازنلي: “خلال الفترة القادمة، ستبدأ حركة المنخفضات على شرق البحر المتوسط، مصحوبة بكتل هوائية باردة، مما سيؤثر على أجواء المملكة بشكل تدريجي حتى ندخل في فترة هادئة وباردة، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية والتقلبات الجوية قد تستمر لأكثر من أسبوعين، وقد تمتد إلى شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة هواء شديد البرودة يضرب أهم مدن السعودية وتحذير عاجل من الأرصاد من خطر وبشرى سارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.