تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يكشف ماذا عثر داخل مجمع الشفاء بعد اقتحامه

صحيفة الخليج 365 : نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يدعي أنه عثر داخل مجمع الشفاء على بنادق روسية الصنع من طراز "كلاشينكوف"، وبضعة أشرطة من الذخيرة وسترات عسكرية "جديدة" مكتوب عليها "كتائب القسام" وعدد من القنابل اليدوية.

وجدنا أسلحة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وجدنا أسلحة ومواد استخبارية ومركز قيادة عملياتية وإمكانيات تكنولوجيا وخاصة تم نقلها لفحصها".

وأضاف أنه عثر على حاسوب محمول (لاب توب). وذكر متحدث باسم الجيش أنه لا يعرف لمن يعود إليه الحاسوب وأقراص مدمجة قال إن الاستخبارات ستعمل على فحصها.

​فيما لم يظهر في الفيديو طريقة العثور عليها أو كيف جرى استخلاصها والأماكن التي وجدت فيها.

ما لم تعثر عليه إسرائيل

ولم يعثر الجيش على أي من قادة حماس المعروفين في المستشفى، مكتفيا بالقول إن حماس كانت هناك لكنها انسحبت.

كما لم يعثر الجيش على أي من المحتجزين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر، ولم يعثر الجيش على ترسانة صاروخية أو مخازن سلاح مخبأة في قبو أو أي غرفة في المستشفى.

ولم يقل الجيش إنه عثر على أنفاق في المستشفى، كان يعتقد أنها موجودة في أسفل المستشفى واقتحم المجمع بسببها.