تراند اليوم : شاهد.. مؤيدون للفلسطينيين يحاصرون رئيس الوزراء الكندي داخل مطعم

صحيفة الخليج 365-رويترز: قالت السلطات الكندية، الأربعاء، إنها استدعت عشرات من عناصر الشرطة للتعامل محتجين مؤيدين للفلسطينيين حاصروا مطعما في فانكوفر كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتناول العشاء فيه مساء أمس الثلاثاء.

وقف إطلاق النار

ويتعرض ترودو لضغوط من مؤيدي الفلسطينيين الذي يطالبونه بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

الحي الصيني

وقالت الشرطة في بيان إنها نشرت "ما يقرب من 100 ضابط ليلة الثلاثاء لتفريق احتجاج خارج مطعم في الحي الصيني حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام".

قوات الشرطة

وأضافت أن "قوات الشرطة ساعدت في السيطرة على الحشد وتفريقه، فيما جرى مرافقة رئيس الوزراء إلى خارج المطعم".

لكم ضابطة

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاما لقيامه بلكم ضابطة في وجهها.

امتنع عن الإدلاء

وقال محمد حسين المتحدث باسم الشرطة عبر البريد الإلكتروني "اقترب متظاهرون من رئيس الوزراء في فانكوفر مساء أمس" وامتنع المتحدث عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.