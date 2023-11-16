تراند اليوم : ماذا طلب الرئيس الصيني من نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمتهما في كاليفورنيا؟

صحيفة الخليج 365_فرانس برس: أكدت بكين الخميس أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن اتفقا خلال قمتهما في كاليفورنيا الأربعاء على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى بين بلديهما.

المحادثات العسكرية

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الرئيسين "اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام".

حكومية ثنائية

وأضافت أن شي وبايدن اتفقا أيضا على عقد محادثات حكومية ثنائية بشأن الذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على مجموعة عمل حول التعاون بين البلدين في مكافحة المخدرات.

قمع الصين

ونقلت الوكالة عن شي قوله لبايدن إن الصين لا تسعى إلى "تجاوز الولايات المتحدة أو إزاحتها"، مشددا على أنه بالمقابل "لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها".

الاستعمار والنهب

وأضافت شينخوا أن شي قال لمضيفه إن "الصين لن تتبع المسار القديم للاستعمار والنهب، ولن تتبع المسار الخاطئ للهيمنة عندما يصبح بلد ما قويا".

العقوبات والقيود

كما حذر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من أن بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتحدة ضد شركاتها، وفقا للوكالة.

الصادرات والاستثمارات

وقال شي إن "الإجراءات الأميركية ضد الصين في ما يتعلق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات الأحادية الجانب تلحق ضررا خطيرا بالمصالح المشروعة للصين".

العلوم والتكنولوجيا

وأضاف أن "قمع العلوم والتكنولوجيا في الصين يحد من التنمية العالية الجودة في الصين ويحرم الشعب الصيني من حقه في التنمية".

القمة المنتظرة

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أن القمة المنتظرة بفارغ الصبر في كاليفورنيا بين بايدن وجينبيغ انتهت بعدما استغرقت أربع ساعات تقريباً.

مسكن فخم

واستقبل الرئيس الأميركي نظيره الصيني في مسكن فخم يقع في تلال كاليفورنيا حيث عقد وإياه اجتماع عمل أعقبه غداء ثم نزهة قصيرة.