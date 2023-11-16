تراند اليوم : مسؤول أميركي: الرئيس الصيني أبلغ بايدن بـ"القضية الأخطر" خلال اجتماعهما أمس في كاليفورنيا

صحيفة الخليج 365_وكالات: قال مسؤول أميركي كبير للصحفيين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال اجتماعهما الذي استمر أربع ساعات، الأربعاء، بأن تايوان هي القضية الأكبر والأخطر في العلاقات الأميركية الصينية.

استخدام القوة

ونقل المسؤول عن شي قوله إن الصين تفضل إعادة توحيد سلمية مع جزيرة تايوان التي تقول بتبعيتها لها، لكنها تواصل الحديث عن الظروف التي يمكن فيها استخدام القوة.

المنافسة والنزاع

وفي مستهل لقائهما الأربعاء، لخص الرئيس جو بايدن الرهان من لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بعبارة واحدة "التأكد من عدم تحول المنافسة إلى نزاع"، فيما حذر شي من التداعيات "التي لا تحتمل" لأي مواجهة بين القوتين العظميين.

مسار حواري

وعبر مصافحة بينهما عند مدخل مقر يقع في ريف ولاية كاليفورنيا، استأنف الرئيسان مسارا حواريا بينهما توقف منذ أكثر من عام.

توتر متنام

ولم يتحادث الزعيمان في شكل مباشر منذ اجتماع طويل عقداه على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وتخلل هذه الفترة توتر متنام بين البلدين.

طاولة خشبية

وجلس الرئيس الأميركي إلى طاولة خشبية طويلة قبالة نظيره الصيني يحوط به وفده، ودعا في تصريح مقتضب إلى إدارة المنافسة في شكل "مسؤول".

الصين والولايات المتحدة

من جانبه، اعتبر شي بحسب ترجمة لتصريحاته إلى الإنكليزية إن من واجب الصين والولايات المتحدة "ألا يدير أحدهما ظهره للآخر".

واشنطن وبكين

وقال إن "الكوكب كبير بما يكفي ليزدهر بلدانا"، في ظل تنافس حاد بين واشنطن وبكين على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية والعسكرية.

تهريب المخدرات

ودعا بايدن إلى بذل "جهود مشتركة" لمكافحة تهريب المخدرات والتعامل بحكمة مع الذكاء الاصطناعي.

البيت الأبيض

وحرص كل من الرجلين على التذكير أن علاقتهما بدأت قبل أن يصل الرئيس الديموقراطي (ثمانون عاما) إلى البيت الأبيض.

لقاءات صريحة

وأكد بايدن أن "لقاءاتنا كانت دائما صريحة ومباشرة ومفيدة"، مضيفا "من الحيوي أن يفهم كل منا الآخر بوضوح".