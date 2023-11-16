شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على 3 أسباب وراء الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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أفصح خبير السيارات ماجد الشيخي عن ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر وعلى مستوى العالم.

أسعار السيارات الجديدة في السعودية

كشف الخبير في مجال السيارات عن ثلاثة أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، حيث تشير التحليلات إلى:

نقص المعروض من السيارات: يعود ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من السيارات على مستوى العالم، حيث تراجع الإنتاج بنسبة 20% في عام 2022 نتيجة لأزمة نقص الرقائق الإلكترونية وتأثيرات سلسلة التوريد والأحداث العالمية مثل حرب روسيا وأوكرانيا. ارتفاع أسعار المواد الخام: يرتبط الارتفاع أيضًا بارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة السيارات، مثل الحديد والصلب والبلاستيك والسيليكون، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. زيادة الضرائب: شهدت مصر زيادة في ضريبة القيمة المضافة على السيارات من 5% إلى 15%، مما أسهم في ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك.

وختم الشيخي بالتأكيد على أن هذه الأسباب جمعت سويًا لتسبب في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بنسبة تتراوح بين 20% و30% في مصر وحول العالم.

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