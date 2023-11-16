شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: الموارد البشرية تعلن صرف راتب الضمان مرتين في شهر نوفمبر لهذه الفئات في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت وزارة الموارد البشرية عن بدء إيداع رواتب الضمان الاجتماعي، حيث من المقرر صرف راتبين في شهر نوفمبر الحالي. يتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى في الأول من نوفمبر بالتاريخ الميلادي، وفي اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني بالتقويم الهجري، وفيما يتعلق بالدفعة الثانية، ستصرف في نفس الشهر ولكن في يوم مختلف، ويطرح البعض تساؤلات حول إمكانية زيادة في رواتب المعاشات المقررة لهذا الشهر أو للأشهر القادمة.

الموارد البشرية تعلن صرف راتب الضمان مرتين

تم صرف معاش الضمان المطور للشهر الحالي في فترتين. تم صرف الدفعة الأولى في الأول من نوفمبر، بينما تم تقديم الدفعة الثانية في نهاية نوفمبر بدلاً من ديسمبر.

أُعلن أيضًا عن زيادة نسبتها 20% في الرواتب، وهذا الإعلان صدر من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستطبق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر نوفمبر.

وستكون دائمة ومستفادة لجميع الأسر الذين يستوفون الشروط، مع الحد الأدنى للرواتب المستحقة أقل من 5000 ريال سعودي.

وعليه سيطلب من الأفراد التحقق من مطابقة مواصفاتهم مع شروط الحصول على رواتب الضمان لضمان استمرار الدعم.