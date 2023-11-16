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أطلق مفسر الأحلام أبو إلياس العنزي مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذّر فيه زميله مفسر الأحلام فهد القرني، كما أعرب أبو إلياس عن انزعاجه من استمرار الجدل حول موضوع تفسير الأحلام المتعلق بالقطط وفوط النساء، داعيًا فهد القرني إلى إعادة تقييم نفسه وأن يتوقف لحظة.

فيديو حرب شرسة بين مفسرين الاحلام في السعودية

أكد أبو إلياس أن هناك علماء وخبراء أكثر خبرة في ميدان تفسير الأحلام، وحذر من مواصلة الجدل حول قضايا تفسير الأحلام المتعلقة بالقطط وفوط النساء. شدد على أهمية أن يأخذ فهد القرني بنصائح العلماء ويقوم بمراجعة نفسه، محذرًا من أن استمراره في تقديم تفسيرات غير موثوقة قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل أهل العلم، ما قد يؤثر سلبًا على مصداقيته، وأشار إلى أن التأثير السلبي يمكن أن يمتد أيضًا إلى حياة المرأة في المجتمع، ولذلك دعا إلى التروي والتحلي بالحذر في تقديم التفسيرات.

واختتم أبو إلياس العنزي حديثه بنصيحة أخيرة لفهد القرني، حاثه على عدم العبث بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجنب تقديم تفسيرات قد تؤثر سلبًا على الناس.

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