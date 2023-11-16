سحب رعدية تؤثر على منطقة القصيم تشمل محافظة بريدة مرفقة بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد

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محمد بن مسعود - الدمام - تشير صور الأقمار الاصطناعية ورادارات المطر في مركز "طقس العرب"، إلى سحب ركامية تؤثر في هذه الأثناء على منطقة القصيم، وتشمل محافظة بريدة، مرفقة بهطول أمطار غزيرة، وتترافق هذه الأمطار -بمشيئة الله- بحدوث الرعد وتساقط البرد.

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