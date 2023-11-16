في الاتجاهين.. إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاق مؤقت

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجهات المعنية عن إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين.

وأوضحت "قوات أمن الطرق" عبر حسابها على "إكس"، أن إعادة الفتح جاءت "بعد توقف الأمطار، وارتفاع الضباب، ووضوح الرؤية".. متمنية السلامة للجميع.

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