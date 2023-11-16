انت الان تتابع الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 5:34 صباحاً

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس في قطاع غزة فجر الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء، بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية في جزء من هذا المجمع الطبي. وقالت الوزارة في بيان موجز: إن "الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى". من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ردًّا على سؤال لوكالة "فرانس برس" إنه ينفّذ حاليًا عملية في المجمع الطبي. وقال مسؤول العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة الجنرال يارون فينكلمان عبر قناة تلغرام التابعة للجيش الإسرائيلي: "ننفذ الليلة عملية محددة الهدف في مستشفى الشفاء، ونواصل المضي قدمًا". ونفّذ الجيش عملية في المستشفى الأكبر في غزة الأربعاء قبل سحب جنوده ودباباته؛ مما أثار قلقًا وانتقادات دولية. ووفق الأمم المتحدة؛ يوجد في المجمع الطبي حوالى 2300 شخص بين مرضى ومقدمي رعاية صحية ونازحين. وتأتي العملية الجديدة بُعَيد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة؛ في أول قرار له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.