تراند اليوم : بعد دخولها حيز التنفيذ.. الكهرباء تكشف عن 8 معايير مضمونة لتعويض المستهلك

صحيفة الخليج 365: كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن 8 معايير مضمونة لتعويض المستهلك، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ.

وتضمنت المعايير ال 8 للخدمات الكهربائية ما يلي:

1-مدة تسجيل أو إلغاء الخدمة للمستهلك الفعلي: إذا لم تنفذ الخدمة خلال 3 أيام عمل تستحق 100 ريال تعويض.

2- الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية: إذا لم يتم إشعارك قبل انقطاع الخدمة بيومين تستحق 100 ريال تعويض.

3- عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية: إذا كان الانقطاع أكثر من مرتين وكل انقطاع ساعتين وأكثر خلال السنة الميلادية تستحق 400 ريال تعويض.

4- مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد: إذا لم تصل الخدمة خلال 20 يوم عمل للجهد المنخفض و60 يوم عمل للجهد المتوسط تستحق 400 ريال تعويض.

5- مدة معالجة شكاوى الفواتير: إذا لم يعالج مقدم الخدمة الشكوى خلال 10 أيام عمل تستحق 100 ريال تعويض.

6- فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة: إذا تم فصل الخدمة في الأوقات والحالات المحظورة تستحق 500 ريال تعويض.

7- مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد: إذا لم تعاد الخدمة خلال ساعتين تستحق 100 ريال تعويض.

8-مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها: إذا تجاوزت مدة الانقطاع 6 ساعات تستحق 200 ريال تعويض.