شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض.. طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يُستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الطائف استمرار حالة الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد طريف ضبابًا كثيفًا، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كيلومتر أو أقل.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الثامرية والشماسية والمذنب، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الحائط والسليمى والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في نجران

تشهد شرورة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.