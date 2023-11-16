نزع 637 لغما في اليمن خلال أسبوع

عدن والضالع
نزع فريق «مسام» 148 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الضالع نزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية هجر، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 25 ذخيرة غير منفجرة و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية حيس، كما استطاع الفريق في محافظة مأرب نزع 8 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية رغوان.
ضحايا أبرياء
في محافظة شبوة نزع الفريق لغما واحدا مضادا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق «مسام» من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و4 ألغام مضادة للأفراد و27 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب. وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر نوفمبر إلى 1.472 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 421 ألفًا و469 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
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