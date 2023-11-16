شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تطور عاجل في موعد ديربي النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة

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نشر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق تغريدة حول تاريخ المباراة القادمة بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي.

موعد ديربي النصر والهلال

كتب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق على حسابه الرسمي على منصة إكس: “مباراة الهلال والنصر في 1 ديسمبر لن تتأجل، وستلعب في موعدها، وكان حديث الهلاليين حولها ليس للمطالبة بتأجيلها، ولكن لتوضيح مدى التضييق الذي يتعرض له الفريق في الجدولة.

وتابع قائلاً: “فالنصر لا يمكنه تحقيق التفوق على الهلال إلا في ظروف كهذه، حيث يتم وضع عراقيل أمام الهلال. أما عندما تكون الفرص متساوية، فإن الهلال يظل دائماً هو الفريق الذي يتفوق.