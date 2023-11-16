انت الان تتابع ضباب كثيف وانعدام للرؤية في تبوك.. والأرصاد يرفع الإنذار للون الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 6:10 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في الحدود الشمالية، متوقعًا حالة من الضباب الكثيف. وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في طريف من الواحدة صباح اليوم حتى الثانية عشرة ظهرًا. وتَوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية 1كم أو أقل.

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