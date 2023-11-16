انت الان تتابع 34 مئوية.. شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 6:28 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة 34 مئوية فيما سجلت السودة 8 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان ووادي الدواسر 33 مئوية وكل من القنفذة وينبع 32 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها طريف والقريات 11 درجة، وأبها 12 درجة، وتبوك والباحة وعرعر 13 درجة. وسجلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف ورفحاء أعلى رطوبة 100%.

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