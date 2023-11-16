أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة للـ24 ساعة المقبلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 6:42 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم. وأضاف المركز أن من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع تكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وانخفاض في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة. وتابع أن شرورة سجلت أعلى حرارة بـ34 مئوية، والسودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 100% ببريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف ورفحاء.

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