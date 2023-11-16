"تقنية البنات" بمكة تعلن عن أماكن شاغرة بدبلوم مسائي لخدمات الحج والعمرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 6:46 صباحاً

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة عن توافر مقاعد شاغرة للدبلوم التطبيقي المسائي تخصص (خدمات الحج والعمرة). وقالت الكلية التقنية عبر حسابها في "إكس" إنها تعلن عن توفر مقاعد شاغرة بالدبلوم التطبيقي المسائي مقابل رسوم لتخصص (خدمات الحج والعمرة). ودعت الكلية الراغبات في الالتحاق بالبرنامج، إلى مراجعة الكلية حضوريًّا اليوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا. وأكدت أنه للقبول يجب أن تنطبق شروط القبول والتسجيل على المتقدمة.

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