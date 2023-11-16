انت الان تتابع الغزارة غير مستبعدة بالرياض والشرقية.. "انتقال فرص الأمطار" في قراءة لـ"العصيمي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن فرص الأمطار تنتقل اليوم -بإذن الله- إلى الرياض، وتكون متفرقة، ولا تُستبعد غزارتها شرق الرياض والمنطقة الشرقية وقطر والبحرين؛ فيما تستمر بشكل متفرق على الكويت، وتكون يوم الجمعة شمال وغرب الإمارات وشمال سلطنة عمان.

وأشار "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "الغزارة متوقعة على الشرقية وقطر والبحرين وشمال الإمارات ومسندم في شمال عمان".

كانت هذه تفاصيل خبر الغزارة غير مستبعدة بالرياض والشرقية.. "انتقال فرص الأمطار" في قراءة لـ"العصيمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.