انت الان تتابع ليست بالأدوية والتكميم.. "الخضيري": النحافة قرار نفسي تصل إليها بـ4 خطوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 7:07 صباحاً

قال أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن النحافة والرشاقة قرار نفسي وأسلوب حياة وليست بالأدوية التي قد يكون لها أضرار جانبية أو بالتكميم وقص المعدة؛ لما لهما من أضرار ومخاطر صحية سواء على المدى القصير أو الطويل. وحذر "الخضيري"، عبر حسابه من منصة "إكس"، من العبث بمستقبل الصحة؛ مشيرًا إلى ضرورة الحرص على 4 خطوات هي: التقليل من السعرات الحرارية، وتنويع الأكل من كل شيء، والإكثار من الورقيات والخيار والأغذية ذات السعرات المنخفضة، وممارسة الرياضة والمشي. وأكد أهمية الانتظام على أكل صحي كيفي لا كمي، وقال: "لا تأكل أكل مودع، ولا تأكل الأخضر واليابس"؛ مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلًا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه).

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