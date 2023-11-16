تراند اليوم : الكشف عن دواء شائع لإنقاص الوزن يقلل الإصابة بأمراض القلب

صحيفة الخليج 365: اكتشف فريق دولي من العلماء، أن عقار سيماغلوتيد الشهير لإنقاص الوزن، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب مجلة New England Journal of Medicine يمكن أن يقلل الدواء المذكور من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بنسبة 20 بالمئة.

يذكر أن دواء سيماغلوتيد (semaglutide) كان في الأصل يوصف للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من داء السكري، ولكن ازداد مؤخرا استخدامه في تخفيض وزن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن ومن مشكلة صحية أخرى على الأقل.