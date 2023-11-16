تراند اليوم : "تلقيت رسائل قذف من طليقي.. هل تعد دليلاً ضده؟".. بالفيديو: محامية تُجيب 

صحيفة الخليج 365: علقت المحامية نور بنت حسن، على سؤال امرأة " تلقيت رسائل قذف من طليقي.. هل تعد دليلاً ضده؟".

محل عارض

وقالت نور، في فيديو لها عبر حسابها بتطبيق "تيك توك": إذا عندك بينة أخرى قدميها، والرسائل تعد دليلاً حسب نظام الإثبات؛ ولكن القضاة ينظرون في الرسائل على أنها محل عارض.

نظام الإثبات

وأضافت: قبل نظام الإثبات كان في تعميم "الدليل الرقمي" فهو طريقة من طرق الإثبات إذا سلم من العارض، والدليل الرقمي يجي عليه عوارض كثيرة مثل تزوير واصطناع الدليل.

الإدارة القضائية

وتابعت: نظام الإثبات قال إن الدليل الرقمي يأخذ محل الدليل المكتوب، فإذا عندك شهود أو أي بينة أو قرائن قوية أورديها للإدارة القضائية.