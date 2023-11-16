شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار على منطقتي القصيم ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار على منطقة القصيم مساء أمس الأربعاء، من خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار خفيفة على نجران

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى 11 مساءً.