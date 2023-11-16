شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترفض وتدين اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

وتؤكد المملكة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت جزءًا من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، مع سماع صوت اطلاق نار.

واتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جريمة جديدة بحق الانسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها المجمع الطبي.

وحملت في بيان فجر الأربعاء الماضي، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع، محذرة من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي، اذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحامًا للمجمع الشفاء.