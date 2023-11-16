شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية بالأحساء لرفع كفاءة الري بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت المؤسسة العامة للري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، دورة تدريبية بإشراف من إدارة المزارع النموذجية بالمؤسسة، من خلال مشروع (ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري).

زيادة الوعي بأنظمة الري

شارك في الدورة مهندسين ومشرفين وفنيين من المؤسسة وفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوى المناطق، وتهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وتزويدهم بالمعارف المطلوبة لدعم المزارعين في تطوير أنظمة الري لديهم.

وتناولت الدورة مواضيع متعلقة بالري وتحسين تقنياته، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة استهلاك المياه في الزراعة، والمساهمة في دعم الزراعة المستدامة في المملكة وتحسين استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

وفي ختام الدورة أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي بذلتها المؤسسة العامة للري ومنظمة الفاو في تنظيم هذه الدورة، مؤكدين أهمية هذه الدورة في تأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال الري، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري.