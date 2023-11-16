الخارجية السعودية تعلق على اقتحام مستشفى الشفاء وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافًا صريحًا للمدنيين والطواقم الطبية. ‌وأكدت المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

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