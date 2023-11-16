شكرا لقرائتكم خبر عن الضعف النظرمن اليوم..فاكهة يعشقها الجميع ولكن يجهلوا فوائدها في علاج النظر وحماية العظام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فوائد تناول العنب للجسم، يشتهر فصل الصيف بالعديد من الفواكه ذات المذاق اللذيذ، والتي تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن ضمن هذا الفاكهة العنب بكل أنواعه سواء الأخضر أو الأحمر، وبالإضافة للقيمة الغذائية التي يحتويها العنب إلا أن يقي الجسم من الكثير من الأمراض خصوصاً أمراض القلب والسرطان، لهذا نوفر لك عزيزي الزائر من خلال موقعنا أهم فوائد العنب لصحة الجسم.

القيمة الغذائية للعنب

يعد العنب أحد الفواكه المعروفة منذ قديم الزمان في منطقة الشرق الأوسط، حيث اشتهر استخدامه في صناعة النبيذ عند الرومانيين والمصريين القدماء، وينتشر العنب في معظم أنحاء العالم في الوقت الحالي فهو محبب لمذاقه الحلو وفوائده العظيمة التي تعود على جسم وصحة الإنسان، ويوجد العنب بالكثير من الألوان مثل العنب الأحمر والأخضر والبنفسجي، ويدخل في عمل المربي والنبيذ والدبس والعصائر بالإضافة لإمكانية تجفيفه للحصول على الزبيب.

فوائد تناول العنب للجسم

يقلل تناول العنب مستوى الكولسترول في الجسم لاحتوائه على الألياف الغذائية والمواد المضادة للأكسدة.

كما يحتوي العنب الأحمر على تركيز عالي من مادة ريسفيراترول التي تتحكم في مستوى الكولسترول في الجسم.

وكذلك يعزز العنب صحة الشرايين والقلب بسبب احتواءه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، واللذان يعملان على تنظيم عمل القلب والأوعية الدموية وضبط مستويات ضغط الدم.

ويحتوي العنب على نسبة كبيرة من الحديد الذي له دور مهم في صناعة الهيموغلوبين الضروري لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

بينما يعزز العنب صحة الجهاز الهضمي وعلميات الأيض لاحتوائه على ألياف بكثرة.

كما تساعد الأحماض التي توجد بالعنب في تعزيز صحة الفم والأسنان. كذلك يعزز مناعة الجسم بسبب مضادات الأكسدة التي به.

ويعزز صحة البصر والذاكرة والوقاية من السكري والتخلص من جيمع سموم الجسم والوقاية من السرطانات.

فوائد ورق العنب

كما يوجد العديد من الفوائد لورق العنب والتي منها ما يلي:

التقليل من فرص الإصابة بالإمساك وتحسين عملية الهضم.

كما يحمي من فقر الدم وتقوية العظام والأسنان والمفاصل.

ومفيد أيضاً لحالة مرض السكري ويحافظ على نضارة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين بها.